Сенат схвалив кандидатуру Габбард на посаду глави Національної розвідки США
Тулсі Габбард (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

У середу, 12 лютого, Сенат Сполучених Штатів проголосував за призначення Тулсі Габбард очільницею Національної розвідки, що стало великою перемогою для президента США Дональда Трампа, оскільки вона була однією із найбільш суперечливих кандидатів у новій адміністрації. Про це повідомив телеканал CNN.

Голосування було 52 проти 48 в основному за партійною ознакою, хоча сенатор-республіканець Мітч Макконнелл приєднався до демократів, виступаючи проти затвердження Габбард.

CNN нагадав, що кількох сенаторів-республіканців турбували заяви Габбард щодо України, її зустріч у 2017 році з тодішнім диктатором Сирії Башаром Асадом та позиція щодо колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун захистив кандидатуру Габбард у своїй промові в понеділок вдень. Він наголосив на її військовій службі та зосередився на обіцянці Габбард "налаштувати правильний розмір" офісу директора Національної розвідки.

  • 13 листопада 2024 року Трамп заявив, що колишня членкиня американського Конгресу, ветеранка війни в Іраку Габбард очолить Національну розвідку.
  • Габбард відома своїми суперечливими висловлюваннями, які йдуть всупереч із позицією розвідувальної спільноти США. Її заяви часто викликають дискусії, особливо щодо російської дезінформації.
  • 5 лютого 2025 року повідомлялося, що профільний комітет Сенату затвердив Габбард на посаду директорки Національної розвідки.
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