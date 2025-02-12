Сенат схвалив кандидатуру Габбард на посаду глави Національної розвідки США

Тулсі Габбард (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

У середу, 12 лютого, Сенат Сполучених Штатів проголосував за призначення Тулсі Габбард очільницею Національної розвідки, що стало великою перемогою для президента США Дональда Трампа, оскільки вона була однією із найбільш суперечливих кандидатів у новій адміністрації. Про це повідомив телеканал CNN.

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Голосування було 52 проти 48 в основному за партійною ознакою, хоча сенатор-республіканець Мітч Макконнелл приєднався до демократів, виступаючи проти затвердження Габбард.

CNN нагадав, що кількох сенаторів-республіканців турбували заяви Габбард щодо України, її зустріч у 2017 році з тодішнім диктатором Сирії Башаром Асадом та позиція щодо колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун захистив кандидатуру Габбард у своїй промові в понеділок вдень. Він наголосив на її військовій службі та зосередився на обіцянці Габбард "налаштувати правильний розмір" офісу директора Національної розвідки.