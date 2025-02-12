Сенат одобрил кандидатуру Габбард на должность главы Национальной разведки США

Тулси Габбард (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

В среду, 12 февраля, Сенат Соединенных Штатов проголосовал за назначение Тулси Габбард главой Национальной разведки, что стало большой победой для президента США Дональда Трампа, поскольку она была одним из самых противоречивых кандидатов в новой администрации. Об этом сообщил телеканал CNN.

Голосование было 52 против 48 в основном по партийному признаку, хотя сенатор-республиканец Митч Макконнелл присоединился к демократам, выступая против утверждения Габбард.

CNN напомнил, что нескольких сенаторов-республиканцев беспокоили заявления Габбард по Украине, ее встреча в 2017 году с тогдашним диктатором Сирии Башаром Асадом и позиция по поводу бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун защитил кандидатуру Габбард в своей речи в понедельник днем. Он отметил ее военную службу и сосредоточился на обещании Габбард "настроить правильный размер" офиса директора Национальной разведки.