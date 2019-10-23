Трамп отреагировал на резонансные показания Тейлора

Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich/EPA)

Президент США Дональд Трамп отреагировал в своем Twitter на показания поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора по делу о возможном давлении Трампа на руководство Украины.

"Ни Тейлор, ни какой-либо другой свидетель не дали показаний о том, что украинцы знали, что военная помощь приостановлена. У вас не может быть "услуга за услугу" без услуги", - написал президент США.

В своих показаниях Тейлор подтвердил, что от президента Владимира Зеленского требовали, чтобы он продолжил расследовать дело Burisma, в котором фигурирует сын конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена, а также предполагаемое вмешательство украинцев в американские выборы 2016 года.

Сначала, по словам Тейлора, эти требования выдвигались как условие для встречи Трампа и Зеленского. Позже дипломат узнал от посла США в ЕС Гордона Сондленда, что от продолжения расследований "зависит все", включая американскую военную помощь Украине, которая была заморожена в июле.