Трамп пообещал сделать "очень важное объявление" перед поездкой на Ближний Восток

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни анонсировал важное заявление, которое сделает на этой неделе. Но подробностей раскрывать не стал.

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По его словам, объявление будет "очень позитивным" и может быть сделано в четверг, пятницу или понедельник (8, 9 или 11 мая). Сделать его он планирует до поездки на Ближний Восток.

"Думаю, до этого мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет и оно очень позитивное", – сказал Трамп.

Он отметил, что это заявление станет "одним из самых важных объявлений", которые были сделаны за последние несколько лет по "определенному очень важному предмету".