Трамп пообещал сделать "очень важное объявление" перед поездкой на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни анонсировал важное заявление, которое сделает на этой неделе. Но подробностей раскрывать не стал.
По его словам, объявление будет "очень позитивным" и может быть сделано в четверг, пятницу или понедельник (8, 9 или 11 мая). Сделать его он планирует до поездки на Ближний Восток.
"Думаю, до этого мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет и оно очень позитивное", – сказал Трамп.
Он отметил, что это заявление станет "одним из самых важных объявлений", которые были сделаны за последние несколько лет по "определенному очень важному предмету".
- 5 мая Трамп высказался о "трехдневном перемирии" Путина. По его словам, это много, если вспомнить, с чего все начиналось.
- 6 мая Карни на встрече с Трампом заявил, что Канада не продается. Президент США на это ответил, что никогда не надо говорить "никогда".