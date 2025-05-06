Трамп пообіцяв зробити "дуже важливе оголошення" перед поїздкою на Близький Схід
Президент США Дональд Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні анонсував важливу заяву, яку зробить цього тижня. Але подробиць розкривати не став.
За його словами, оголошення буде "дуже позитивним" і може бути зроблене у четвер, п'ятницю або понеділок (8, 9 чи 11 травня). Зробити його він планує до поїздки на Близький Схід.
"Думаю, до цього ми зробимо дуже, дуже важливе оголошення. Настільки велике, наскільки це можливо. І я не скажу вам про що. Але воно буде і воно дуже позитивне", – сказав Трамп.
Він зазначив, що ця заява стане "одним із найважливіших оголошень", що були зроблені за останні кілька років з "певного дуже важливого предмета".
- 5 травня Трамп висловився про "триденне перемир'я" Путіна. За його словами, це багато, якщо згадати, з чого все починалося.
- 6 травня Карні на зустрічі з Трампом заявив, що Канада не продається. Президент США на це відповів, що ніколи не треба говорити "ніколи".