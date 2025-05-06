Трамп пообіцяв зробити "дуже важливе оголошення" перед поїздкою на Близький Схід

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні анонсував важливу заяву, яку зробить цього тижня. Але подробиць розкривати не став.

За його словами, оголошення буде "дуже позитивним" і може бути зроблене у четвер, п'ятницю або понеділок (8, 9 чи 11 травня). Зробити його він планує до поїздки на Близький Схід.

"Думаю, до цього ми зробимо дуже, дуже важливе оголошення. Настільки велике, наскільки це можливо. І я не скажу вам про що. Але воно буде і воно дуже позитивне", – сказав Трамп.

Він зазначив, що ця заява стане "одним із найважливіших оголошень", що були зроблені за останні кілька років з "певного дуже важливого предмета".