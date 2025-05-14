Трамп после Саудовской Аравии прибыл в Катар, который должен подарить ему самолет
Президент США Дональд Трамп в рамках трехдневного турне по Ближнему востоку прибыл в Катар, сообщает CNN. Накануне он посещал Саудовскую Аравию, а финальная поездка запланирована в Объединенные Арабские Эмираты.
Трамп приземлился в Международном аэропорту Хамад в Дохе около 14:00 по местному времени. Президентский самолет Air Force One сопровождали несколько истребителей F-15.
Трампа встретили эмир Катару и другие чиновники перед тем, как он сел в кортеж.
Накануне, 13 мая, американский лидер посещал Саудовскую Аравию, где с кронпринцем Мохаммедом бин Салманом заключил стратегическое экономическое соглашение. По сообщению государственного телевидения Саудовской Аравии договор охватывает сферы энергетики, обороны и горнодобывающей промышленности.
В столице Эр-Рияди Трамп встретился с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. По словам президента США, Вашингтон отменяет все санкции в отношении Сирии и рассматривает возможность нормализации дипломатических отношений.
Трамп уехал на Ближний Восток не один. По данным издания The Hill, его сопровождает делегация влиятельных американских бизнесменов и финансистов. Среди них – Илон Маск, основатель и глава Tesla и SpaceX, который также является советником Трампа, Ларри Финк – глава крупнейшей инвестиционной компании мира BlackRock, а также Джейн Фрейзер – руководитель американского банка Citigroup.
- 12 мая 2025 года стало известно, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара очень роскошный самолет Boeing 747-8, который будет временно выполнять функции нового борта №1 – Air Force One.
- Как пишет Politico, на самом деле это не такой уж подарок для американских налогоплательщиков.