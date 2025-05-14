Трамп после Саудовской Аравии прибыл в Катар, который должен подарить ему самолет

Во время своего четырехдневного турне по Ближнему Востоку президент США уже посетил Саудовскую Аравию. После Катара улетит в ОАЭ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALI HAIDER)

Президент США Дональд Трамп в рамках трехдневного турне по Ближнему востоку прибыл в Катар, сообщает CNN. Накануне он посещал Саудовскую Аравию, а финальная поездка запланирована в Объединенные Арабские Эмираты.

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Трамп приземлился в Международном аэропорту Хамад в Дохе около 14:00 по местному времени. Президентский самолет Air Force One сопровождали несколько истребителей F-15.

Трампа встретили эмир Катару и другие чиновники перед тем, как он сел в кортеж.

Накануне, 13 мая, американский лидер посещал Саудовскую Аравию, где с кронпринцем Мохаммедом бин Салманом заключил стратегическое экономическое соглашение. По сообщению государственного телевидения Саудовской Аравии договор охватывает сферы энергетики, обороны и горнодобывающей промышленности.

В столице Эр-Рияди Трамп встретился с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. По словам президента США, Вашингтон отменяет все санкции в отношении Сирии и рассматривает возможность нормализации дипломатических отношений.