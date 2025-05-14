Трамп після Саудівської Аравії прибув до Катару, який має подарувати йому літак
Президент США Дональд Трамп у межах триденного турне по Близькому сходу прибув до Катару, повідомляє CNN. Напередодні він відвідував Саудівську Аравію, а фінальна поїздка запланована до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Зазначається, що Трамп приземлився в Міжнародному аеропорту Хамад у Досі близько 14:00 за місцевим часом. Президентський літак Air Force One супроводжували кілька винищувачів F-15.
Трампа зустріли емір Катару та інші високопосадовці перед тим, як він сів у кортеж.
Напередодні, 13 травня, американський лідер відвідував Саудівську Аравію, де з кронпринцом Мохаммедом бін Салманом уклав стратегічну економічну угоду. За повідомленням державного телебачення Саудівської Аравії, договір охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості.
У столиці Ер-Ріяді Трамп зустрівся з тимчасовим лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа. За словами президента США, Вашингтон скасовує всі санкції щодо Сирії та розглядає можливість нормалізації дипломатичних відносин.
Трамп поїхав на Близький Схід не сам. За даними видання The Hill, його супроводжує делегація впливових американських бізнесменів і фінансистів. Серед них – Ілон Маск, засновник і глава Tesla та SpaceX, який також є радником Трампа, Ларрі Фінк – очільник найбільшої інвестиційної компанії світу BlackRock, а також Джейн Фрейзер – керівниця американського банку Citigroup.
- 12 травня 2025 року стало відомо, що адміністрація Трампа готується прийняти від королівської сім'ї Катару дуже розкішний літак Boeing 747-8, що тимчасово виконуватиме функції нового борту №1 – Air Force One.
- Як пише Politico, насправді це не такий вже й подарунок для американських платників податків.