Трамп після Саудівської Аравії прибув до Катару, який має подарувати йому літак

Під час свого чотириденного турне Близьким Сходом президент США вже відвідав Саудівську Аравію. Після Катару полетить до ОАЕ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALI HAIDER)

Президент США Дональд Трамп у межах триденного турне по Близькому сходу прибув до Катару, повідомляє CNN. Напередодні він відвідував Саудівську Аравію, а фінальна поїздка запланована до Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Зазначається, що Трамп приземлився в Міжнародному аеропорту Хамад у Досі близько 14:00 за місцевим часом. Президентський літак Air Force One супроводжували кілька винищувачів F-15.

Трампа зустріли емір Катару та інші високопосадовці перед тим, як він сів у кортеж.

Напередодні, 13 травня, американський лідер відвідував Саудівську Аравію, де з кронпринцом Мохаммедом бін Салманом уклав стратегічну економічну угоду. За повідомленням державного телебачення Саудівської Аравії, договір охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості.

У столиці Ер-Ріяді Трамп зустрівся з тимчасовим лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа. За словами президента США, Вашингтон скасовує всі санкції щодо Сирії та розглядає можливість нормалізації дипломатичних відносин.