Трамп принял решение о повторном выходе США из ЮНЕСКО

Первый выход США из ЮНЕСКО был в 2017 году, его также инициировал Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США повторно выходят из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Такое решение принял президент Дональд Трамп, сообщают Reuters и The New York Post.

Президент Трамп объяснил это решение "антиамериканской и антиизраильской политикой" организации, а также, по словам администрации, "пробужденной" повесткой дня.

Еще в феврале Трамп распорядился провести 90-дневный аудит участия США в ЮНЕСКО с акцентом на выявление случаев антисемитизма.

Чиновник Белого дома сообщил The New York Post, что после проведения аудита чиновники администрации заявили о несогласии с политикой организации по инклюзии, расовому равенству и гендерной трансформации.

"Президент Трамп решил вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, которая поддерживает провокационные, разъединяющие культурные и социальные дела, полностью противоречащие здравому смыслу, за который американцы проголосовали в ноябре", – заявила заместитель спикера Белого дома Анна Келли.

Справка В 1984 году США впервые вышли из ЮНЕСКО, обвинив организацию в чрезмерной бюрократии и "антиамериканской политике". В 2003 году США вернулись в организацию по решению администрации Джорджа Буша-младшего. В 2017 году президент Дональд Трамп уже объявлял о выходе США из ЮНЕСКО, объясняя это предвзятостью организации по отношению к Израилю и неэффективным управлением. В 1984 году США впервые вышли из ЮНЕСКО, обвинив организацию в чрезмерной бюрократии и "антиамериканской политике". В 2003 году США вернулись в организацию по решению администрации Джорджа Буша-младшего. В 2017 году президент Дональд Трамп уже объявлял о выходе США из ЮНЕСКО, объясняя это предвзятостью организации по отношению к Израилю и неэффективным управлением.