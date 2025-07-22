Трамп принял решение о повторном выходе США из ЮНЕСКО
США повторно выходят из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Такое решение принял президент Дональд Трамп, сообщают Reuters и The New York Post.
Президент Трамп объяснил это решение "антиамериканской и антиизраильской политикой" организации, а также, по словам администрации, "пробужденной" повесткой дня.
Еще в феврале Трамп распорядился провести 90-дневный аудит участия США в ЮНЕСКО с акцентом на выявление случаев антисемитизма.
Чиновник Белого дома сообщил The New York Post, что после проведения аудита чиновники администрации заявили о несогласии с политикой организации по инклюзии, расовому равенству и гендерной трансформации.
"Президент Трамп решил вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, которая поддерживает провокационные, разъединяющие культурные и социальные дела, полностью противоречащие здравому смыслу, за который американцы проголосовали в ноябре", – заявила заместитель спикера Белого дома Анна Келли.
- 4 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и приостановил финансирование помощи палестинцам.
- В марте Трамп объявил о замораживании всех федеральных наймов и государственных регуляций.
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