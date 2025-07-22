Трамп ухвалив рішення про повторний вихід США з ЮНЕСКО

Перший вихід США з ЮНЕСКО був у 2017 році, його також ініціював Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США повторно виходять з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Таке рішення ухвалив президент Дональд Трамп, повідомляють Reuters та The New York Post.

Президент Трамп пояснив це рішення "антиамериканською та антиізраїльською політикою" організації, а також, за словами адміністрації, "пробудженим" порядком денним.

Ще у лютому Трамп розпорядився провести 90-денний аудит участі США в ЮНЕСКО з акцентом на виявлення випадків антисемітизму.

Чиновник Білого дому повідомив The New York Post, що після проведення аудиту посадовці адміністрації заявили про незгоду з політикою організації щодо інклюзії, расової рівності та гендерної трансформації.

"Президент Трамп вирішив вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО, яка підтримує провокаційні, роз'єднувальні культурні та соціальні справи, що повністю суперечать здоровому глузду, за який американці проголосували в листопаді", – заявила заступниця речника Білого дому Анна Келлі.

Довідка У 1984 році США вперше вийшли з ЮНЕСКО, звинувативши організацію в надмірній бюрократії та "антиамериканській політиці". У 2003 році США повернулися до організації за рішенням адміністрації Джорджа Буша-молодшого. У 2017 році президент Дональд Трамп уже оголошував про вихід США з ЮНЕСКО, пояснюючи це упередженістю організації стосовно Ізраїлю та неефективним управлінням. У 1984 році США вперше вийшли з ЮНЕСКО, звинувативши організацію в надмірній бюрократії та "антиамериканській політиці". У 2003 році США повернулися до організації за рішенням адміністрації Джорджа Буша-молодшого. У 2017 році президент Дональд Трамп уже оголошував про вихід США з ЮНЕСКО, пояснюючи це упередженістю організації стосовно Ізраїлю та неефективним управлінням.