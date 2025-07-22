Трамп ухвалив рішення про повторний вихід США з ЮНЕСКО
США повторно виходять з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Таке рішення ухвалив президент Дональд Трамп, повідомляють Reuters та The New York Post.
Президент Трамп пояснив це рішення "антиамериканською та антиізраїльською політикою" організації, а також, за словами адміністрації, "пробудженим" порядком денним.
Ще у лютому Трамп розпорядився провести 90-денний аудит участі США в ЮНЕСКО з акцентом на виявлення випадків антисемітизму.
Чиновник Білого дому повідомив The New York Post, що після проведення аудиту посадовці адміністрації заявили про незгоду з політикою організації щодо інклюзії, расової рівності та гендерної трансформації.
"Президент Трамп вирішив вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО, яка підтримує провокаційні, роз'єднувальні культурні та соціальні справи, що повністю суперечать здоровому глузду, за який американці проголосували в листопаді", – заявила заступниця речника Білого дому Анна Келлі.
- 4 лютого американський президент Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Ради ООН з прав людини й призупинив фінансування допомоги палестинцям.
- У березні Трамп оголосив про замороження всіх федеральних наймів та державних регуляцій.
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