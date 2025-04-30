Трамп: Встреча с Зеленским была "моментом утешения"
Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в базилике Собора Святого Петра в Ватикане 26 апреля и назвал их "моментом утешения". Об этом он сказал в интервью ведущему ABC News Терри Морану.
"Этот момент был в определенном смысле моментом утешения, потому что… огромное количество людей погибает. Многие его люди погибают. Их убивают, и мне очень жаль по этому поводу", – сказал он.
Президент США уклонился от ответа на вопрос, доверяет ли он российскому диктатору Путину.
"Я не доверяю многим людям. Но я так думаю. Я думаю, что он… скажем так, он меня уважает", – сказал он.
Во время интервью Трамп вновь заявил, что, по его мнению, диктатор Путин якобы стремится завершить войну против Украины, и считает, что если бы не он, то намерения главы Кремля были бы другими.