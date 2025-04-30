Трамп: Встреча с Зеленским была "моментом утешения"

Президент США уклонился от ответа на вопрос, доверяет ли он российскому диктатору Путину

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в базилике Собора Святого Петра в Ватикане 26 апреля и назвал их "моментом утешения". Об этом он сказал в интервью ведущему ABC News Терри Морану.

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"Этот момент был в определенном смысле моментом утешения, потому что… огромное количество людей погибает. Многие его люди погибают. Их убивают, и мне очень жаль по этому поводу", – сказал он.

Президент США уклонился от ответа на вопрос, доверяет ли он российскому диктатору Путину.

"Я не доверяю многим людям. Но я так думаю. Я думаю, что он… скажем так, он меня уважает", – сказал он.

Во время интервью Трамп вновь заявил, что, по его мнению, диктатор Путин якобы стремится завершить войну против Украины, и считает, что если бы не он, то намерения главы Кремля были бы другими.