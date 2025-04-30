Трамп: Зустріч із Зеленським була "моментом розради"

Президент США ухилився від відповіді на питання, чи довіряє він російському диктатору Путіну

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп поділився враженнями від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у базиліці Собору Святого Петра у Ватикані 26 квітня та назвав їх "моментом розради". Про це він сказав в інтерв'ю ведучому ABC News Террі Морану.

"Цей момент був у певному сенсі моментом розради, тому що... величезна кількість людей гине. Багато його людей гине. Їх вбивають, і мені дуже шкода з цього приводу", – сказав він.

Президент США ухилився від відповіді на питання, чи довіряє він російському диктатору Путіну.

"Я не довіряю багатьом людям. Але я так думаю. Я думаю, що він… скажімо так, він мене поважає", – сказав він.

Під час інтерв'ю Трамп знову заявив, що, на його думку, диктатор Путін нібито прагне завершити війну проти України, та вважає, що якби не він, то наміри глави Кремля були б іншими.