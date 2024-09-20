Трамп заявил, что Израилю "останется два года", если он не победит на выборах

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Израиль "прекратит свое существование через два года", если тот не выиграет в ноябре выборы. Его цитирует The Hill.

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Трамп назвал около 60% американских евреев "дураками", которым следует "провериться", если они решат выбрать демократа Камалу Харрис.

"Если я не выиграю эти выборы – а еврейский народ имеет к этому большое отношение, 60% голосуют за врага – Израиль прекратит свое существование через два года. Я считаю, что я на 100% прав. Если я выиграю, Израиль будет в безопасности", – сказал он.

Согласно опросу, опубликованному Еврейским демократическим советом Америки в сентябре, большинство американских евреев поддерживают Харрис больше, чем Трампа — 72% против 25%.

11 сентября на дебатах кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".

Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.

Также Трамп говорил, что США при его президентстве смогут "прекрасно поладить" с Россией и Китаем.

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