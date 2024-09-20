Трамп заявив, що Ізраїлю "залишиться два роки", якщо він не переможе на виборах

Згідно з опитуванням, більшість американських євреїв підтримують Гарріс більше, ніж Трампа — 72% проти 25%

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що Ізраїль "припинить своє існування через два роки", якщо той не виграє вибори у листопаді. Його цитує The Hill.

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Трамп назвав близько 60% американських євреїв "дурнями", яким слід "перевіритись", якщо вони вирішать обрати демократку Камалу Гарріс.

"Якщо я не виграю ці вибори — а єврейський народ має до цього великий стосунок, 60% голосують за ворога — Ізраїль припинить своє існування через два роки. Я вважаю, що я на 100% правий. Якщо я переможу, Ізраїль буде в безпеці", – сказав він.

Згідно з опитуванням, опублікованим Єврейською демократичною радою Америки у вересні, більшість американських євреїв підтримують Гарріс більше, ніж Трампа — 72% проти 25%.

11 вересня на дебатах кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".

Сам же Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України. Але підкреслив, що завершення війни в інтересах США.

Також Трамп казав, що США за його президентства зможуть "прекрасно порозумітися" з Росією та Китаєм.

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