Трамп заявил, что не пойдет на повторные дебаты с Харрис. Считает себя победителем

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что не будет участвовать в повторных дебатах с демократкой Камалой Харрис.

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"Когда боксер проигрывает бой, первыми словами, которые он произносит, есть: "Я хочу реванш". Опросы четко показывают, что я выиграл дебаты против радикальной левой кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис, во вторник вечером, и она немедленно призвала к новым дебатам ", – написал Трамп.

Ранее стало известно, что Харрис наоборот увеличила свое преимущество на пять процентных пунктов – 47% против 42% – в национальном рейтинге над Трампом после президентских дебатов, которые, по мнению большинства опрошенных американцев, она выиграла.

9 сентября 2024 года Трамп заявил, что "его любят женщины". Но опрос показал другие результаты.

11 сентября на дебатах Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".

Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.

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