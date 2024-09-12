Трамп заявив, що не братиме участі у повторних дебатах з Гарріс. Вважає себе переможцем

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що не братиме участі у повторних дебатах з демократкою Камалою Гарріс.

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"Коли боксер програє бій, першими словами, які він вимовляє, є: "Я хочу реваншу". Опитування чітко показують, що я виграв дебати проти радикальної лівої кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс, у вівторок ввечері, і вона негайно закликала до нових дебатів", – написав Трамп.

Раніше стало відомо, що Гарріс навпаки збільшила свою перевагу на п'ять відсоткових пунктів – 47% проти 42% – в національному рейтингу над Трампом після президентських дебатів, які, на думку більшості опитаних американців, вона виграла.

9 вересня 2024 року Трамп заявив, що "його люблять жінки". Але опитування показало інші результати.

11 вересня на дебатах Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".

Сам же Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України. Але підкреслив, що завершення війни в інтересах США.

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