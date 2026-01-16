Трампу дали Нобелевскую премию мира. Но есть нюанс
Президент США Дональд Трамп получил медаль Нобелевской премии мира. Ее вручила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо во время встречи, сообщило агентство Reuters.
В то же время она не рассказала, принял ли глава Соединенных Штатов эту награду. Других деталей относительно обстоятельств Мачадо не предоставила.
Раньше Мачадо заявляла о желании "поделиться" своей Нобелевской премией мира с Трампом. Однако в Норвежском нобелевском комитете отметили, что этого нельзя сделать.
"После объявления (о присуждении. – Ред.) Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам. Решение является окончательным и остается в силе навсегда", – говорится в объяснении комитета, который и присуждает премию мира.
- Трамп неоднократно заявлял, что хочет получить Нобелевскую премию мира, вспоминая свою роль в разрешении восьми конфликтов в мире. В то же время накануне объявления результатов премии 2025 года он заявил, что завершал войны не ради "нобелевки", а для спасения жизней.
- 10 октября 2025 года стало известно, что Нобелевскую премию мира в 2025 году получила Мачадо "за свой неутомимый труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
Комментарии (0)