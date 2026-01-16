Трампу дали Нобелевскую премию мира. Но есть нюанс

Президент США получил медаль Нобелевской премии мира от Мачадо во время их встречи

Дональд Трамп (Фото: EPA / BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп получил медаль Нобелевской премии мира. Ее вручила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо во время встречи, сообщило агентство Reuters.

В то же время она не рассказала, принял ли глава Соединенных Штатов эту награду. Других деталей относительно обстоятельств Мачадо не предоставила.

Читайте также Нобелевская премия мира в эпоху миротворческого бессилия

Раньше Мачадо заявляла о желании "поделиться" своей Нобелевской премией мира с Трампом. Однако в Норвежском нобелевском комитете отметили, что этого нельзя сделать.

"После объявления (о присуждении. – Ред.) Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам. Решение является окончательным и остается в силе навсегда", – говорится в объяснении комитета, который и присуждает премию мира.