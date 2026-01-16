Трампу дали Нобелівську премію миру. Але є нюанс

Президент США отримав медаль Нобелівської премії миру від Мачадо під час їх зустрічі

Дональд Трамп (Фото: EPA / BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп отримав медаль Нобелівської премії миру. Її вручила лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо під час зустрічі, повідомило агентство Reuters.

Водночас вона не розповіла, чи прийняв глава Сполучених Штатів цю нагороду. Інших деталей щодо обставин Мачадо не надала.

Раніше Мачадо заявляла про бажання "поділитися" своєю Нобелівською премією миру Трампом. Однак у Норвезькому нобелівському комітеті зауважили, що цього не можна зробити.

"Після оголошення (про присудження. – Ред.) Нобелівської премії її не можна скасувати, розділити чи передати іншим особам. Рішення є остаточним і залишається чинним назавжди", – йдеться у поясненні комітету, який і присуджує премію миру.