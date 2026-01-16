Трампу дали Нобелівську премію миру. Але є нюанс
Реєструйся і слухай
Президент США Дональд Трамп отримав медаль Нобелівської премії миру. Її вручила лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо під час зустрічі, повідомило агентство Reuters.
Водночас вона не розповіла, чи прийняв глава Сполучених Штатів цю нагороду. Інших деталей щодо обставин Мачадо не надала.
Раніше Мачадо заявляла про бажання "поділитися" своєю Нобелівською премією миру Трампом. Однак у Норвезькому нобелівському комітеті зауважили, що цього не можна зробити.
"Після оголошення (про присудження. – Ред.) Нобелівської премії її не можна скасувати, розділити чи передати іншим особам. Рішення є остаточним і залишається чинним назавжди", – йдеться у поясненні комітету, який і присуджує премію миру.
- Трамп неодноразово заявляв, що хоче отримати Нобелівську премію миру, згадуючи свою роль у розв'язанні вісьмох конфліктів у світі. Водночас напередодні оголошення результатів премії 2025 року він заявив, що завершував війни не заради "нобелівки", а для порятунку життів.
- 10 жовтня 2025 року стало відомо, що Нобелівську премію миру у 2025 році отримала Мачадо "за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели".
Коментарі (0)