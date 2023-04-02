Требовать не переговоров, а вывода войск: посол в ФРГ об инициативе однопартийцев Шольца

Единственный возможный сейчас мирный призыв должен звучать так: "Господин Путин, незамедлительно выведите свои войска со всей украинской территории!" Так прокомментировал агентству dpa посол Украины в Германии Алексей Макеев инициативу политиков СДПГ, сообщает Deutsche Welle.

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Посол подверг резкой критике призыв ряда видных политиков Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые заявили о необходимости "начать мирные переговоры" между Россией и Украиной.

Макеев считает, что предложение социал-демократов – "настоящий цинизм по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии" и преследует цель "увести в тень преступления России и, следовательно, ответственность российского режима".

По его мнению, сейчас "единственный возможный мирный призыв должен звучать так: "господин Путин, незамедлительно выведите российские войска со всей территории Украины".

31 марта немецкий историк Петер Брандт, сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, заявил о запуске инициативы под лозунгом "Добиться мира" ("Frieden schaffen!"). В обращении к канцлеру Германии и одному из лидеров СДПГ Олафу Шольцу, которое подписали также ряд бывших лидеров профсоюзного движения и социал-демократических сил, содержится требование "добиваться посреднической помощи Бразилии, Китая, Индии и Индонезии для скорейшего установления режима прекращения огня и подчеркивается, что это "единственный путь к построению совместной архитектуры безопасности в Европе".

7 марта 2023 года действующий лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что для Украины важно, чтобы вооружения производились в Европе и поставлялись на фронт.

1 апреля министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что к 2030 году бундесвер не сможет полностью решить проблемы, которые выявила развязанная Кремлем война против Украины.

Сергій Бережний

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