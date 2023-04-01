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Германия не сможет полностью устранить военные проблемы к 2030 году – министр обороны ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 11:12
Германия не сможет полностью устранить военные проблемы к 2030 году – министр обороны ФРГ - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

К 2030 году вооруженные силы Германии не смогут полностью заполнить существующие проблемы. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Reuters.

"Все мы знаем, что к 2030 году существующие пробелы не удастся полностью закрыть... На это потребуются годы. Все это понимают", – сказал Писториус.

Как отмечается, пострадавший в результате недофинансирования после окончания холодной войны, бундесвер находится в еще худшем состоянии, чем год назад, учитывая, что оружие и боеприпасы, переданные Украине, в основном еще не заменены, говорят эксперты.

Писториус отказался от дальнейших поставок оружия в Украину из запасов бундесвера сверх объявленных обязательств.

"Откровенно говоря, как и у других стран, у нас ограниченный арсенал. Как федеральный министр обороны, я не могу отдать все подряд", – сказал он.

Министр, который был назначен ранее в этом году, сказал, что увеличение оборонного бюджета для достижения целевого показателя расходов НАТО в размере 2% от национального производства с нынешних примерно 1,5% является его высшим приоритетом.

Германия также планирует военно-морскую миссию в Индо-Тихоокеанском регионе в следующем году и активизирует партнерские отношения с ключевыми странами региона, такими как Япония, Австралия, Индия, Индонезия, Южная Корея и Сингапур, сказал Писториус.

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Наталія Медведєва
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Германия бундесвер борис писториус
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