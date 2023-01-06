В Германии за год почти в пять раз выросло количество отказников от военной службы
В Германии за год почти в пять раз увеличилось количество военнослужащих, которые подали заявки об отказе от военной службы. Об этом сообщила представительница Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества, передает RND.
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Она отметила, что в 2021 году в Бундесвере было подано 201 заявление об отказе от военной службы по соображениям совести. В 2022 году таких заявлений было 951. По ее словам, в основном это связано с войной России против Украины.
В 2011 году призыв на военную службу в Германии был приостановлен, и с тех пор отказниками от военной службы по соображениям совести стали только те, кто уже служит в Бундесвере.
Представительница немецкого ведомства подчеркнула, что еще в сентябре 2022-го таких заявлений было 657 – то есть почти 300 заявлений военнослужащие подали в последние месяцы 2022 года. Также она заявила, что фактическое количество претендентов на военную службу в Бундесвере сокращается с начала 2022 года.
"Ввиду войны против Украины и возможной эскалации многие отказники по соображениям совести оправдывают свои заявления тем, что не ожидали военного конфликта", – сказано в материале.
Сейчас в Бундесвере насчитывается около 183 000 солдат.
- 5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы. Берлин отправит Украине около 40 БМП Marder до конца первого квартала 2023 года.
- Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.
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