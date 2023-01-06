В Германии за год почти в пять раз выросло количество отказников от военной службы

В Германии за год почти в пять раз увеличилось количество военнослужащих, которые подали заявки об отказе от военной службы. Об этом сообщила представительница Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества, передает RND.

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Она отметила, что в 2021 году в Бундесвере было подано 201 заявление об отказе от военной службы по соображениям совести. В 2022 году таких заявлений было 951. По ее словам, в основном это связано с войной России против Украины.

В 2011 году призыв на военную службу в Германии был приостановлен, и с тех пор отказниками от военной службы по соображениям совести стали только те, кто уже служит в Бундесвере.

Представительница немецкого ведомства подчеркнула, что еще в сентябре 2022-го таких заявлений было 657 – то есть почти 300 заявлений военнослужащие подали в последние месяцы 2022 года. Также она заявила, что фактическое количество претендентов на военную службу в Бундесвере сокращается с начала 2022 года.

"Ввиду войны против Украины и возможной эскалации многие отказники по соображениям совести оправдывают свои заявления тем, что не ожидали военного конфликта", – сказано в материале.

Сейчас в Бундесвере насчитывается около 183 000 солдат.

5 января сообщалось, что Германия поставит Украине БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы. Берлин отправит Украине около 40 БМП Marder до конца первого квартала 2023 года.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и БМП Bastion, а также сообщения, что США могут поставить БМП Bradley.

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Оксана Житнюк

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