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В Германии за год почти в пять раз выросло количество отказников от военной службы

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 17:22
В Германии за год почти в пять раз выросло количество отказников от военной службы - Фото
Иллюстративное фото - Генштаб

В Германии за год почти в пять раз увеличилось количество военнослужащих, которые подали заявки об отказе от военной службы. Об этом сообщила представительница Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества, передает RND.

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Она отметила, что в 2021 году в Бундесвере было подано 201 заявление об отказе от военной службы по соображениям совести. В 2022 году таких заявлений было 951. По ее словам, в основном это связано с войной России против Украины.

В 2011 году призыв на военную службу в Германии был приостановлен, и с тех пор отказниками от военной службы по соображениям совести стали только те, кто уже служит в Бундесвере.

Представительница немецкого ведомства подчеркнула, что еще в сентябре 2022-го таких заявлений было 657 – то есть почти 300 заявлений военнослужащие подали в последние месяцы 2022 года. Также она заявила, что фактическое количество претендентов на военную службу в Бундесвере сокращается с начала 2022 года.

"Ввиду войны против Украины и возможной эскалации многие отказники по соображениям совести оправдывают свои заявления тем, что не ожидали военного конфликта", – сказано в материале.

Сейчас в Бундесвере насчитывается около 183 000 солдат.

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Оксана Житнюк
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Германия бундесвер
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