Люфтваффе довольны передачей Украине ЗРК Patriot – видят в этом силу немецкой армии

Командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что скорейшая передача Вооруженным Силам Украины зенитного ракетного комплекса Patriot с обучением украинских военных – "это проявление силы" бундесвера. Его слова приводит Twitter люфтваффе.

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По словам генерал-лейтенанта, обучение украинских операторов "Пэтриотов" одновременно с размещением ЗРК в Польше и Словакии "означает проявление силы наших войск".

"Но так и должно быть в эти особые времена", – добавил Герхартц.

Между тем глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер, который давно лоббирует предоставление Украине современной бронетехники Запада, назвал заявление Берлина о будущих поставках БМП Marder "очень, очень запоздалым решением".

"Если бы эти машины были доставлены раньше, погибло бы меньше украинских солдат. Нужно говорить об этом очень четко. <...> Чем увереннее мы поддерживаем Украину и чем четче мы сигнализируем Путину, что не оставим поддержку, тем выше шанс, что эта война закончится. Украина должна быть обеспечена всем, что ей нужно в бою, и даже больше", – передает его слова Tagesschau.

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Глава комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что федеральное правительство и канцелярия, "наконец, прокладывают путь для поставок танков".

"Это очень запоздало, но еще не слишком поздно. После куницы [Marder] приходит леопард [Leopard]", – написала она в Twitter.

По ее словам, сейчас вопрос должен заключаться не в том, давать ли "Леопарды", а в том, сколько танков можно поставить и как быстро.

Летом 2022 года Герхартц заявил, что военно-политическому руководству стран-членов НАТО нужно быть готовым применить ядерное оружие в случае чрезвычайной угрозы безопасности.

В прошлом июне он поддержал решение руководства ФРГ не устраивать бесполетную зону над Украиной: это, считает он, позволило избежать прямой военной конфронтации НАТО с Россией.

5 января 2023-го Пентагон подтвердил, что США поставят Украине БМП Bradley.

Также США поставят ВСУ ракеты Sea Sparrow, их впервые будут запускать из "Бука", пишет Politico.

Євген Пилипенко

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