США поставят ВСУ ракеты Sea Sparrow, их впервые будут запускать из "Бука" – Politico
В новый пакет американской военной помощи Силам обороны Украины впервые войдут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.
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По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, украинским военным удалось приспособить пусковые установки "Бук" советского производства для запуска "Морских воробьев".
До сих пор Тайвань был единственным, кто использовал версию этих ракет наземного базирования.
Военно-морские силы США и многих союзников используют версию, устанавливаемую на кораблях.
В этот пакет помощи Украине и союзникам на восточном фланге НАТО на сумму $3,8 млрд, о котором власти США объявят 6 января, войдут 50 БМП Bradley для ВСУ. Всего для Украины предусмотрено $2,25 млрд помощи (включая 155-мм артиллерийские снаряды). Она также получит $225 млн военного финансирования.
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