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США поставят ВСУ ракеты Sea Sparrow, их впервые будут запускать из "Бука" – Politico

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 09:43
США поставят ВСУ ракеты Sea Sparrow, их впервые будут запускать из
RIM-7 Sea Sparrow (скриншот)

В новый пакет американской военной помощи Силам обороны Украины впервые войдут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

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По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, украинским военным удалось приспособить пусковые установки "Бук" советского производства для запуска "Морских воробьев".

До сих пор Тайвань был единственным, кто использовал версию этих ракет наземного базирования.

СПРАВКА. RIM-7 Sea Sparrow — управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработана в начале 1960-х на базе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976-м. Производилась Raytheon. Масса ракеті ~230 кг, длина 3,64 м, диаметр 203 мм, размах крыльев 1,02 м. Минимальная дальность стрельбы 1,5 км, максимальная 20-30 км, высота поражения – от 6 м до 15240 м. Масса боевой части 40,5 кг, скорость полета >3,5 Мах.

Военно-морские силы США и многих союзников используют версию, устанавливаемую на кораблях.

В этот пакет помощи Украине и союзникам на восточном фланге НАТО на сумму $3,8 млрд, о котором власти США объявят 6 января, войдут 50 БМП Bradley для ВСУ. Всего для Украины предусмотрено $2,25 млрд помощи (включая 155-мм артиллерийские снаряды). Она также получит $225 млн военного финансирования.

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Євген Пилипенко
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крылатая ракета вооружение море военная помощь Sea Sparrow RIM-7
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