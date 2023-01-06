ВСУ за сутки уничтожили десятки единиц танков, бронемашин и артиллерии: сводка потерь
Украинские военные за сутки уничтожили десятки единиц техники армии России – танков, бронемашин, артиллерии. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 6 января армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава ‒ около 110 250 (+530) человек ликвидировано,
танков ‒ 3064 (+23),
боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16),
артиллерийских систем ‒ 2059 (+8),
РСЗО ‒ 431 (+5),
средств ПВО ‒ 215 (0),
самолетов ‒ 285 (+1),
вертолетов ‒ 272 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1844 (0),
крылатых ракет ‒ 723 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4797 (+38),
спецтехники ‒ 182 (0).
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