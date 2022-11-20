В Германии заявили о большой нехватке боеприпасов для бундесвера. Нужно 20 млрд евро

В немецкой армии ощущается огромный дефицит боеприпасов, который придется закрывать годами, заявила в интервью Bild am Sonntag комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму 20 млрд евро", – заявила она.

Эта сумма не была заложена в специальный фонд, созданный для перевооружения бундесвера, поэтому ликвидировать дефицит боеприпасов придется из ежегодного оборонного бюджета.

"Все остальное без боеприпасов – ничто. Ни один солдат этого не понимает, речь идет об их защите и безопасности", – цитирует Хёгль немецкое издание Focus.

Снаряжение немецких солдат также нужно быстро улучшить.

"Скорость, с которой войска получают личное снаряжение, для них индикатор того, действительно ли ситуация для бундесвера улучшается", – сказала она.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в августе заявила, что поставка оружия в Украину из складов бундесвера вскоре станет невозможной.

Федеральное правительство Германии заявило о намерении увеличить оборонные закупки, чтобы компенсировать для бундесвера вооружения, переданные Украине, но до сих пор не предприняло необходимых для этого практических шагов.

Читайте также: Швейцария не дала снарядов Украине. Если нападут на нас, вероятно, и нам не даст – депутат бундестага

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.