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В Германии заявили о большой нехватке боеприпасов для бундесвера. Нужно 20 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 10:59
В Германии заявили о большой нехватке боеприпасов для бундесвера. Нужно 20 млрд евро - Фото
Фото: depositphotos.com

В немецкой армии ощущается огромный дефицит боеприпасов, который придется закрывать годами, заявила в интервью Bild am Sonntag комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль.

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"Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму 20 млрд евро", – заявила она.

Эта сумма не была заложена в специальный фонд, созданный для перевооружения бундесвера, поэтому ликвидировать дефицит боеприпасов придется из ежегодного оборонного бюджета.

"Все остальное без боеприпасов – ничто. Ни один солдат этого не понимает, речь идет об их защите и безопасности", – цитирует Хёгль немецкое издание Focus.

Снаряжение немецких солдат также нужно быстро улучшить.

"Скорость, с которой войска получают личное снаряжение, для них индикатор того, действительно ли ситуация для бундесвера улучшается", – сказала она.

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Андрій Водяний
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Германия боеприпасы бундесвер
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