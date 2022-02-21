"Требуем остановить фабрику фейков". Кулеба опроверг дезинформацию РФ о "диверсантах ВСУ"

В Министерстве иностранных дел опровергли дезинформацию пропагандистских СМИ России о якобы пересечении украинскими "диверсантами" украино-российской границы и фейки об "обстрелах" со стороны ВСУ. Об этом написал в Twiter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Министр подчеркнул, что Украина "не нападала на Донецк и Луганск", не отправляла "диверсантов и БТР" на границу, не обстреливала погранпункты на границе с Россией, не осуществляла диверсий.

Кулеба добавил, что в будущем таких действий со стороны Украины также не будет.

На фоне большого количества дезинформации со стороны России в последние несколько дней, глава МИД потребовал "немедленно остановить фабрику фейков".

21 февраля 2022 года в Генштабе ВСУ опровергли фейк СМИ о якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области – пропагандисты на фото и видео показывают хозпомещение.

В этот же день штаб операции объединенных сил в комментарии LIGA.net опроверг фейк российских пропагандистских СМИ о якобы пересечении украинскими "диверсантами" украино-российской границы.

опроверг фейк российских пропагандистских СМИ о якобы пересечении украинскими "диверсантами" украино-российской границы. Задача оккупантов на Донбассе – казус белли, но России не удастся спровоцировать Вооруженные силы Украины на обстрелы, и ВСУ открывают огонь на Донбассе исключительно в случае угрозы жизни военнослужащим, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Яна Катасонова

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