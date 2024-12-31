Третий год как Россия брала Киев "за три дня": новогоднее поздравление от Сырского

"Спасибо каждому нашему воину, который уничтожает оккупанта и завоевывает для Украины жизнь", – написал главком

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский опубликовал предновогоднее поздравление, в котором подчеркнул: подходит к концу третий год, как российские оккупационные войска пытались "взять Киев за три дня".

"Подходит к концу уже одиннадцатый год российской агрессии против Украины. И третий год, как российские войска пытались "взять Киев за три дня", а некоторые уже хотели увидеть Украину стертой с политической карты мира, и наш народ – уничтоженным. Все они недооценили силу украинцев – нашего героического народа, которым можно только гордиться", – написал главком.

Полный текст приветствия Сырского:

"В 2024 году нам удалось остановить наступление врага в Харьковской области и уберечь от захвата Сумскую. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания в Курской области: ребята, спасибо вам!

Благодарю каждого и каждого, кто сражается на наиболее жестоких направлениях в Донецкой области, всех, кто защищает Запорожскую и Херсонскую области.

В этом году россияне заплатили высокую цену за войну против Украины, ведь наша армия и все наши Силы обороны и безопасности Украины уничтожили вражеской техники и живой силы врага больше, чем в любой из предыдущих лет войны.

Мы защищаем наше государство. Украина должна сохранить свою жизнь и независимость.

Никогда не забудем всех наших ребят, всех девушек, каждую и каждую, кто свою жизнь отдал ради Украины.

Война диктует свои непростые реалии. Но ВЫ, украинские воины, ВАША храбрость и стойкость вдохновляют весь наш Украинский народ и наполняют сердца украинцев верой.

Пусть 2025 год будет временем реализации нашей цели.

Желаю всем нашим воинам и их родным здоровья, тепла, уюта и быстрой встречи – дома, с победой и в мире.

С Новым годом! Слава Украине!".

В предновогоднем поздравлении в прошлом году бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что 2023 год стал для Украины годом сверхсложной борьбы за свою землю и свободу.