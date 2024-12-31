Третій рік як Росія брала Київ "за три дні": новорічне привітання від Сирського

"Дякую кожному нашому воїну, який знищує окупанта і виборює для України життя", – написав головком

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський опублікував передноворічне привітання, в якому наголосив: добігає кінця третій рік, як російські окупаційні війська намагалися "взяти Київ за три дні".

"Добігає кінця вже одинадцятий рік російської агресії проти України. І третій рік, як російські війська намагалися "взяти Київ за три дні", а дехто вже хотів побачити Україну стертою з політичної мапи світу, і наш народ – знищеним. Всі вони недооцінили силу українців – нашого героїчного народу, яким можна тільки пишатися", – написав головком.

Повний текст привітання Сирського:

"У 2024 році нам вдалося зупинити наступ ворога на Харківщині та вберегти від захоплення Сумщину. Ворог хотів створити свою "буферну зону" на нашій землі, але ми запобігли цьому і почали повертати війну туди, звідки вона й прийшла, – на російську територію. Я хочу особливо відзначити всі наші підрозділи, всіх наших воїнів, які виконують бойові завдання на Курщині: хлопці, дякую вам!

Дякую кожному і кожній, хто бʼється на найбільш жорстоких напрямках на Донеччині, усім, хто захищає Запоріжжя та Херсонщину. Дякую кожному нашому воїну, який знищує окупанта і виборює для України життя.

Цього року росіяни заплатили найвищу ціну за війну проти України, адже наша армія і всі наші Сили оборони та безпеки України знищили ворожої техніки і живої сили ворога більше, ніж в будь-який із попередніх років війни.

Ми захищаємо нашу державу. Україна повинна зберегти своє життя і незалежність. І завоювати для себе чесний мир. Те, на що Україна точно заслуговує.

Ніколи не забудемо всіх наших хлопців, всіх дівчат, кожного і кожну, хто своє життя віддав заради України. Схиляю голову, шануючи кожного воїна, кожного полеглого героя.

Війна диктує свої непрості реалії. Але ВИ, українські воїни, ВАША хоробрість та стійкість надихають увесь наш Український народ і наповнюють серця українців вірою. Мусимо перемагати. Маємо зберегти Україну і незалежність.

Хай 2025 рік буде часом реалізації нашої мети.

Бажаю усім нашим воїнам та їхнім рідним здоров'я, тепла, затишку та швидкої зустрічі – у себе вдома, з перемогою та у мирі.

З Новим роком! Слава Україні!".

У передноворічному привітанні торік колишній головком ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що 2023 рік став для України роком надскладної боротьби за свою землю та свободу. Він казав, що це був рік, коли Україна вистояла завдяки українським солдатам та матросам, сержантам та офіцерам.