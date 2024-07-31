Третий день подряд. На четверг, 1 августа, в Украине не прогнозируется отключение света

Укрэнерго в очередной раз попросило потребителей пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Украине в четверг, 1 августа, не прогнозируется отключение света, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Компания не прогнозирует отключения на 1 августа. Если ситуация в энергосистеме изменится, то об этом обещают сообщить дополнительно.

Укрэнерго в очередной раз попросило потребителей пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Ранее глава правления компании Владимир Кудрицкий объяснил, что именно в эти часы лучшее время для работы солнечных станций.

В последние дни уменьшалось количество часов отключения света, а начиная с 30 июля ограничения вовсе отменили.

Кудрицкий объяснял, что это связано с падением жары на 10 градусов вниз, а также выводом из планового ремонта дополнительных генерирующих мощностей.

Ранее глава правления Укрэнерго заявил, что ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а в сентябре-октябре есть шансы обойтись без отключений.

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