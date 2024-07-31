Третій день поспіль. На четвер, 1 серпня, в Україні не прогнозується відключення світла

Укренерго вчергове попросило споживачів користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

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В Україні у четвер, 1 серпня, не прогнозуються відключення світла, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Компанія не прогнозує відключення на 1 серпня. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про це обіцяють повідомити додатково.

Укренерго вчергове попросило споживачів користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Раніше голова правління компанії Володимир Кудрицький пояснив, що саме у ці години найкращий час для роботи сонячних станцій.

В останні дні зменшувалася кількість годин відключень світла, а починаючи з 30 липня обмеження взагалі скасували.

Кудрицький пояснював, що це пов'язано зі спаданням спеки на 10 градусів униз, а також виведенням з планового ремонту додаткових генерувальних потужностей.

Раніше голова правління Укренерго заявив, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне поліпшуватися наприкінці липня, а у вересні-жовтні є шанси обійтися без відключень.

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