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"Три буханки белого хлеба привезли на 30 человек, по куску отрезали себе" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 16:51
Мобилизованные в России (Фото - скриншот из видео)

Военнослужащий российской оккупационной армии рассказал в телефонном разговоре о плохом обеспечении солдат даже не на передовых позициях. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Собеседница спросила оккупанта, как они "попировали", и пригрозила, что если будут "закидывать за воротник", то когда вернутся, будут иметь проблемы.

Оккупант сказал, что алкогольные напитки им взять негде.

"А где мы возьмем? Тут вообще ничего нет, бл*. Сегодня парни пошли за 15 км за хлебом. У нас хлеба нет", – рассказал оккупант.

Собеседница спросила, есть ли у них еда.

"Нам привезли на три дня, бл*, столько, сколько человек за день столько съедает, нахр*н, за раз", – пожаловался российский военнослужащий.

Он рассказал, что накануне взводный приказал убить корову, они ее убили, разделали и едят.

"В так крупы, хлеба привезли, короче, три буханки на 30 человек белого хлеба... Вот мы по куску отрезали себе на семь человек, и все, больше нет", – жалуется оккупант.

Читайте также: "Рязанские приехали, бл.., одну изнасиловали впятером, потом убили" – перехоплення ГУР

Наталія Медведєва
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перехват ГУР война перехват
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