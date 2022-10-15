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Три главные новости Украины и мира на 19:00 15 октября

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 15 октября - Фото
Джо Байден (фото – ЕРА)

1. Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $725 млн – список вооружений. В пакет вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS, артснаряды, мины и многое другое (подробнее).

2. В Турции случился взрыв на шахте в районе Амасра. Десятки погибших – фото с места. Взрыв произошел 14 октября в 18:15 по местному времени – на момент происшествия в шахте работали 110 человек (подробнее).

3. Жителей Киева и области призвали сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00. С 17:00 до 23:00 граждан призывают выключить все мощные электроприборы: электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, бойлеры, электрочайники, а также выключить с розеток все неиспользуемые приборы (подробнее).

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