В Турции случился взрыв на шахте в районе Амасра. Погибли 28 человек — фото с места
В Турции случился взрыв на угольной шахте в районе Амасра в провинции Бартын — погибли как минимум 28 человек. О количестве жертв сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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Взрыв произошел 14 октября в 18:15 по местному времени — на момент происшествия в шахте работали 110 человек.
Для экстренной помощи раненым задействовали санитарную авиацию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил все субботние мероприятия и сообщил, что скоро посетит место происшествия.
Прокуратура провинции Бартын начала уголовное производство по факту взрыва.
По состоянию на утро, 15 октября, количество погибших достигло 28 человек. Коджа заявил, что шесть пострадавших находятся на лечении в Стамбуле, еще пять — в Бартыне.
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