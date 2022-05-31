В Торецке спасли 115 шахтеров, которые застряли под землей из-за отключения электроэнергии
31.05.2022, 05:07
Иллюстративное фото Facebook/Волынец
В Торецке Донецкой области подняли на поверхность всех 115 шахтеров, которые остались под землей из-за из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава Торецкого теркома профсоюзов Василий Щербань, передает Суспильне.
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На шахте "Центральной" оказались заблокированными 112 горняков, на шахте "Торецкой" – трое.
"Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность 29 мая. Напряжение есть. Шахта работает", – сказал Щербань.
- 29 мая в Торецке 115 шахтеров застряли под землей из-за того, что в ходе военных действий была перебита линия электропередачи.
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