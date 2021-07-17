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Три главные новости Украины и мира на 19:00 17 июля

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 17 июля - Фото

1. ПОД НИКОЛАЕВОМ РАЗБИЛСЯ ВЕРТОЛЕТ: ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА – ФОТО С МЕСТА АВИАКАТАСТРОФЫ. Причины крушения вертолета Ми-2 устанавливают ГСЧС и полиция (подробнее).

2. "ПОГРАНИЧНИКОВ ТОЧНО ЗАБЕРУТ". МОНАСТЫРСКИЙ ДОЛЖЕН РАЗДЕЛИТЬ МВД – АРАХАМИЯ. Новый министр внутренних дел Денис Монастырский должен разделить министерство, Госпогранслужбу у МВД точно заберут (подробнее).

3. МОЛДОВА НА ГОД ПЕРЕКРОЕТ ТРАССУ, СОЕДИНЯЮЩУЮ РУМЫНИЮ И УКРАИНУ. В Молдове закроют на ремонт участок национальной трассы M1, соединяющей Румынию и Украину. Это связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года (подробнее).

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Вадим Ребрина
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