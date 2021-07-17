Три главные новости Украины и мира на 19:00 17 июля

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3. МОЛДОВА НА ГОД ПЕРЕКРОЕТ ТРАССУ, СОЕДИНЯЮЩУЮ РУМЫНИЮ И УКРАИНУ. В Молдове закроют на ремонт участок национальной трассы M1, соединяющей Румынию и Украину. Это связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года (подробнее).

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Вадим Ребрина

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