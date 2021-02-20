Три главные новости Украины и мира на 19:00 20 февраля
1. МЕДВЕДЧУК ОТРЕАГИРОВАЛ НА САНКЦИИ: ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕШЕЛ ПОСЛЕДНИЕ ГРАНИЦЫ. Лидер ОПЗЖ заявил, что Зеленский "перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому – любимой жене" (подробнее).
2. ГОСДЕП США НЕ ПРЕДЛОЖИЛ РАСШИРИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. В последнем отчете ведомства перечисляются компании, санкции на которые были наложены еще Дональдом Трампом (подробнее).
3. ВИЗИТ СТЕПАНОВА В ИНДИЮ. УКРАИНА ПОЛУЧИТ 500 000 ДОЗ "ИНДИЙСКОЙ" ВАКЦИНЫ COVISHIELD. Разработчиком этой вакцины является компания AstraZeneca, поставка ожидается до конца февраля (подробнее).
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