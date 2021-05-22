Три главные новости Украины и мира на 19:00 22 мая
22.05.2021, 19:00
1. США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Под санкции попали российские компании и суда (подробнее).
2. В УКРАИНЕ АРЕСТОВАНЫ ДВА ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ВОРА В ЗАКОНЕ. "Умка" и "Лаша Сван" пробудут в СИЗО 60 суток без права внесения залога (подробнее).
3. В УКРАИНЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВЫЙ УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ-БЕСПИЛОТНИК. Летные испытания первого образца запланированы на этот год (подробнее).
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