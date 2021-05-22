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Суд арестовал двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" – полиция

22.05.2021, 07:22
Суд арестовал двух самых влиятельных в Украине
Суд над ворами в законе Умкой и Лашой Сваном (фото - ДСР Нацполиции)

Печерский суд арестовал двух людей, которых полиция называет самыми влиятельными ворами в законе. Об этом сообщает отдел коммуникации Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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Отмечается, что речь идет о ворах в законе по прозвищам Умка и Лаша Сван. Суд отправил их в СИЗО на 60 суток без права внесения залога. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Их подозревают в установлении и распространении влияния статуса вора в законе (ч. 3 ст. 255-1 УК). Максимальная санкция – 15 лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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