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Три главные новости Украины и мира на 19:00 25 июля

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 25 июля - Фото

1. РЕЙЗЛИН ЗАВОЕВАЛ НА ОЛИМПИАДЕ ВТОРУЮ МЕДАЛЬ ДЛЯ УКРАИНЫ. Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин в бронзовом финале Олимпиады в Токио победил итальянца Андреа Сантарелли. (подробнее)

2. НА ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД. Женская сборная Австралии по плаванию, в составе которой Бронте Кэмпбелл, Мэг Харрис, Эмма МакКеон, Кейт Кэмпбелл, финишировала в эстафете 4х100 с рекордным результатом – 3 минуты 29,69 секунды. (подробнее)

3. МАРСИАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТ СОВЕРШИЛ САМЫЙ ДЛИННЫЙ И ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ. Марсианский вертолет Ingenuity совершил самый длинный и высокий полет – он преодолел расстояние в 1,6 км, высота полета составила 12 м. (подробнее)

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