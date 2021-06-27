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Три главные новости Украины и мира на 19:00 27 июня

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 27 июня - Фото

1. В БРИТАНИИ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ НАШЛИ СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЭСМИНЦУ HMS DEFENDER – ВВСВ Великобритании на одной из автобусных остановок графства Кент обнаружили 50 страниц секретных документов британского Министерства обороны. В них содержалась информация, связанная с эсминцем HMS Defender и сведения о вооруженных силах Британии в целом (Подробнее). 

2. ГОСДАЧИ В КОНЧА-ЗАСПЕ. ЧИНОВНИКИ ВЫСЕЛЯЮТСЯ ОТТУДА, НО ПОДАЮТ ИСКИ В СУД – ДИРЕКТОР ГУРИН. В Конча-Заспе начался процесс активного выселения бывших госчиновников. Многие уже покинули арендованные имения, но при этом решили обжаловать решение о выселении в суде (Подробнее). 

3. КИРКОРОВА ВНЕСЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК. И УБРАЛИ – ПО ТРЕБОВАНИЮ СБУ. Министерство культуры и информполитики получило от Службы безопасности Украины новое письмо – с просьбой исключить российского певца Филиппа Киркорова из черного списка. Ранее СБУ присылало письмо, в котором просила внести исполнителя в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины (Подробнее). 

Читайте также главный текст дня: 

Киев под бетоном. Как застройщики взяли в кольцо крупнейшую зеленую зону - Ботсад им. Гришко

Станислав Стороженко
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