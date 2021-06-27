Три главные новости Украины и мира на 19:00 27 июня

1. В БРИТАНИИ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ НАШЛИ СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЭСМИНЦУ HMS DEFENDER – ВВС. В Великобритании на одной из автобусных остановок графства Кент обнаружили 50 страниц секретных документов британского Министерства обороны. В них содержалась информация, связанная с эсминцем HMS Defender и сведения о вооруженных силах Британии в целом (Подробнее).

2. ГОСДАЧИ В КОНЧА-ЗАСПЕ. ЧИНОВНИКИ ВЫСЕЛЯЮТСЯ ОТТУДА, НО ПОДАЮТ ИСКИ В СУД – ДИРЕКТОР ГУРИН. В Конча-Заспе начался процесс активного выселения бывших госчиновников. Многие уже покинули арендованные имения, но при этом решили обжаловать решение о выселении в суде (Подробнее).

3. КИРКОРОВА ВНЕСЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК. И УБРАЛИ – ПО ТРЕБОВАНИЮ СБУ. Министерство культуры и информполитики получило от Службы безопасности Украины новое письмо – с просьбой исключить российского певца Филиппа Киркорова из черного списка. Ранее СБУ присылало письмо, в котором просила внести исполнителя в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины (Подробнее).

Читайте также главный текст дня:

Киев под бетоном. Как застройщики взяли в кольцо крупнейшую зеленую зону - Ботсад им. Гришко

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.