В Британии на автобусной остановке нашли секретные документы по эсминцу HMS Defender – ВВС

В Великобритании на одной из автобусных остановок графства Кент обнаружили 50 страниц секретных документов британского Министерства обороны. В них содержалась информация, связанная с эсминцем HMS Defender и сведения о вооруженных силах Британии в целом, сообщает BBC.

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Как утверждается в сообщении, в одном из пакетов документов обсуждалась вероятная реакция России на проход корабля через украинские воды у берегов Крыма в среду, 23 июня.

В других документах подробно описывались планы возможного военного присутствия Британии в Афганистане после завершения там операции НАТО, которой руководили США.

Британские власти заявили, что уже начали расследование по поводу произошедшего, а в Минобороне сообщили, что один из их сотрудников действительно терял конфиденциальные документы. Предоставлять какие-то дополнительные комментарии в ведомстве назвали "неуместным".

Документы нашел один из местных жителей, пожелавший остаться неизвестным. Когда он ознакомился с их содержанием, то решил связаться с ВВС. В числе прочего, там были электронные письма и презентации, сделанные при помощи Power Point.

По утверждению журналистов, в документах говорится, что "мирный проход эсминца через украинские территориальные воды" вблизи оккупированного Крыма был осознанным и продуманным решением, и британские власти ожидали, что Россия может ответить агрессивно.

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На презентациях были проиллюстрированы два маршрута: один – "безопасный и профессиональный транзит из Одессы в Батуми" рядом с юго-западным побережьем Крыма, другой – альтернативный, "проходящий подальше от спорных вод".

В итоге решено было выбрать первый вариант, который мог бы "предоставить возможность взаимодействовать с украинским правительством ... в том, что Великобритания признает эти территориальные воды украинскими".

Также были расписаны три варианта реакции России на такой маршрут британского корабля – от "безопасно и профессионально" до "небезопасно и непрофессионально".

Второй вариант, говорится в документах, позволил бы избежать конфронтации с Россией, но это могло быть расценено как проявление страха перед РФ. Вместо этого британцы решили еще раз подчеркнуть, что подтверждают суверенитет Украины после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Также в документах содержалась информация о кампаниях Британии по экспорту оружия, заметки о британо-американской встрече по вопросам обороны, замечания по поводу первых месяцев пребывания у власти президента США Джо Байдена, а также запрос от США на оказание помощи в отдельных вопросах.

23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".

Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".

24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

25 июня в СМИ появилась информация, что МИД Британии был изначально обеспокоен идеей прохода эсминца возле Крыма, но премьер Джонсон разрешил это сделать.

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Дарья Мостовая

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