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Три главные новости Украины и мира на 19:00 28 января

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 28 января - Фото
Петр Павел (Фото - Facebook Павела)

1. Россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, убили троих мирных жителей – фото, видео. Россияне стреляли по жилому кварталу, повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили (подробнее).

2. Выборы в Чехии. Подсчитаны почти все голоса: победил топ-генерал НАТО в отставке Павел. После подсчета 98,74% голосов Павел набирает во втором туре 58,04%, а его оппонент экс-премьер Андрей Бабиш - 41,95% голосов (подробнее).

3. "Надо минимум пять бригад". В Воздушных силах уточнили новость о 24 истребителях F-16. Украина намерена перейти на современные западные образцы вооружения для обороны, в частности, для защиты воздушного пространства государства. И это не 24 истребителя, а минимум пять бригад (подробнее).

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Оксана Житнюк
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