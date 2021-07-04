Три главные новости Украины и мира на 19:00 4 июля
04.07.2021, 19:00
1. КИТАЙСКИЕ АСТРОНАВТЫ ВЫШЛИ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС. Два китайских астронавта совершили выход в открытый космос сегодня – второй раз за историю китайской космонавтики. (подробнее)
2. В КРЫМУ РЕКИ ВЫХОДЯТ ИЗ БЕРЕГОВ. В оккупированном Крыму в Ялте, под Севастополем и Бахчисараем реки выходят из берегов, оккупационные власти сообщают о подтоплениях. (подробнее)
3. В ТУРЦИИ ЗАЛОЖИЛИ КОРПУС КОРВЕТА ДЛЯ УКРАИНЫ. В Турции уже заложен корпус современного корвета, который должен быть достроен на украинской верфи в 2023 году, заявил Зеленский. (подробнее)
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