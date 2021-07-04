UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Крыму реки выходят из берегов: подтопления в Ялте, Бахчисарае и под Севастополем – видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2021, 15:10
В Крыму реки выходят из берегов: подтопления в Ялте, Бахчисарае и под Севастополем – видео - Фото
Потоп в Ялте в июне 2021 года (Фото – krymr.org)

В оккупированном Крыму в Ялте, под Севастополем и Бахчисараем реки выходят из берегов, оккупационные власти сообщают о подтоплениях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Главарь оккупантов Сергей Аксенов заявил сегодня, 4 июля 2021 года, что существует опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе.

В Twitter опубликованы видео происходящего. Коккозка:

Бельбек:

Глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко заявила в Facebook, что дождь в городе не прекращается с ночи, есть подтопления, и опубликовала фото и видео:

В оккупационном правительстве Севастополя заявили о выходе из берегов реки Бага в селе Новобобровка.

В "МЧС" оккупантов также сообщают о подтоплениях многоквартирных и частных домов в разных населенных пунктах, включая психоневрологический интернат в Бахчисарае, а также о сходе в Бахчисарае селевого потока на дорогу.

  • 17 июня 2021 года из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицы превратились в реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы. Частично был отключен свет, связь и интернет.
  • 18 июня непогода накрыла Ялту и Севастополь: затопило улицы и подземные переходы. В Ялте один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали.
  • Синоптики сообщили, что за 18 июня в оккупированном Крыму выпала трехмесячная доза осадков.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым наводнение Бельбек севастополь Бахчисарай ялта сель Бага Каккозка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 