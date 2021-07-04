В Крыму реки выходят из берегов: подтопления в Ялте, Бахчисарае и под Севастополем – видео

В оккупированном Крыму в Ялте, под Севастополем и Бахчисараем реки выходят из берегов, оккупационные власти сообщают о подтоплениях.

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Главарь оккупантов Сергей Аксенов заявил сегодня, 4 июля 2021 года, что существует опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе.

В Twitter опубликованы видео происходящего. Коккозка:

Вот так в эти минуты выглядит река Коккозка в Бахчисарайском районе pic.twitter.com/HzhFZPgh4u — Глеб Деркулов (@gdnrusmag) July 4, 2021

Бельбек:

Глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко заявила в Facebook, что дождь в городе не прекращается с ночи, есть подтопления, и опубликовала фото и видео:

В оккупационном правительстве Севастополя заявили о выходе из берегов реки Бага в селе Новобобровка.

В "МЧС" оккупантов также сообщают о подтоплениях многоквартирных и частных домов в разных населенных пунктах, включая психоневрологический интернат в Бахчисарае, а также о сходе в Бахчисарае селевого потока на дорогу.

17 июня 2021 года из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицы превратились в реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы. Частично был отключен свет, связь и интернет.

18 июня непогода накрыла Ялту и Севастополь: затопило улицы и подземные переходы. В Ялте один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали.

Синоптики сообщили, что за 18 июня в оккупированном Крыму выпала трехмесячная доза осадков.

Денис Юдин

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