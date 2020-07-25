UA

Три главные новости Украины и мира на 19:00 на 24 июля

25.07.2020, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 на 24 июля - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. СУТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В УКРАИНЕ ВНОВЬ ПРЕВЫСИЛО 1000. За прошедший день зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса, это почти рекордное количество за время эпидемии (подробнее).

2. АВСТРИЯ ЗАКРЫЛА ВЪЕЗД ДЛЯ УКРАИНЦЕВ И ГРАЖДАН ЕЩЕ 31 СТРАНЫ. Решение принято, поскольку в этих странах не улучшается ситуация с коронавирусом (подробнее).

3. В РОССИИ ОКОЛО 50 000 ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКА ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТ. На акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края требовали отставки Путина и призывали Россию "просыпаться" (подробнее).

Читайте также: Бизнес-неделя: Киберспортсмены с миллиардом, коррупция в Укравтодоре и "убийца Prozorro"

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Щеплення під час COVID-19: чим українці ризикують і що робити далі

Щеплення під час COVID-19: чим українці ризикують і що робити далі
 