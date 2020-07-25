Три главные новости Украины и мира на 19:00 на 24 июля

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1. СУТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В УКРАИНЕ ВНОВЬ ПРЕВЫСИЛО 1000. За прошедший день зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса, это почти рекордное количество за время эпидемии (подробнее).

2. АВСТРИЯ ЗАКРЫЛА ВЪЕЗД ДЛЯ УКРАИНЦЕВ И ГРАЖДАН ЕЩЕ 31 СТРАНЫ. Решение принято, поскольку в этих странах не улучшается ситуация с коронавирусом (подробнее).

3. В РОССИИ ОКОЛО 50 000 ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКА ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТ. На акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края требовали отставки Путина и призывали Россию "просыпаться" (подробнее).

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Денис Юдин

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