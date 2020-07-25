Австрия внесла Украину в "красный список" с запретом на въезд: что изменилось

Украинцы могут пересечь Австрию транзитом, несмотря на ограничения въезда с 27 июля

Украинцы имеют право на транзит через Австрию, несмотря на новые ограничения по въезду на территорию страны с 27 июля. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщение и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - отметил посол.

По его словам, украинцы, въезжающие из другой страны Шенгенского зоны и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить ПЦР-тест и пройти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения).

"Украинцы, которые имеют вид на жительство в Австрии должны предъявить отрицательный тест, не позднее, чем за 72 часа", - уточнил Щерба.

Он добавил, что это касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если украинца или украинку ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны.

"В таком случае ПЦР-тест обязателен, но въезжать можно. Также среди стран, в австрийском "красном списке" - США, Швеция, Португалия, Болгария, Румыния, Россия, Молдова, Беларусь и другие", - добавил посол.

В "красном списке" австрийского правительства также находятся: Албания, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Северная Македония, Сенегал, Сербия, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория,Эквадор и ЮАР.

Арина Толина

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