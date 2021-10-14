Три главных новости Украины и мира на 19:00 14 октября
1. СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАЩИТНИЦ. В центре Киева сегодня прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. Марш начался от Университета имени Тараса Шевченко, где прошло вече его участников. (подробнее)
2. ОДЕССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПОЛУЧИЛ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО. Президент поручил проработать вопрос о присвоению Одесскому национальному художественному музею имени Александра Ройтбурда.(подробнее)
3. БЕЛЫЙ ДОМ ДАЛ ПОНЯТЬ: ПРИ БАЙДЕНЕ НЕ БУДЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Белый дом дал понять сенатору-республиканцу Теду Крузу, что при президенте США Джо Байдене не будут вводиться санкции, которые могли бы остановить российско-немецкий газопровод Северный поток-2. Об этом написало издание Politico со ссылкой на свои источники. (подробнее)
Читайте также статьи дня:
"Мы вышли на тропу войны". Ахметову бросили вызов на $2 млн. Но он может потерять больше
Коллекторы в реестре: полноценно заработал антиколлекторский закон. Что нужно знать?
"Украина – прекрасное место для создания роботов". Поговорили с CEO Deus Robots
Экономика отсутствия. Почему дефицит стал главным препятствием для экономического роста
Спорт – не вне политики. 35 спортсменов, которые погибли на Майдане и на Донбассе
Комментарии