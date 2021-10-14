UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три главных новости Украины и мира на 19:00 14 октября

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 19:00
Три главных новости Украины и мира на 19:00 14 октября - Фото

1. СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАЩИТНИЦ. В центре Киева сегодня прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. Марш начался от Университета имени Тараса Шевченко, где прошло вече его участников. (подробнее)

2. ОДЕССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПОЛУЧИЛ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО. Президент поручил проработать вопрос о присвоению Одесскому национальному художественному музею имени Александра Ройтбурда.(подробнее)

3. БЕЛЫЙ ДОМ ДАЛ ПОНЯТЬ: ПРИ БАЙДЕНЕ НЕ БУДЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Белый дом дал понять сенатору-республиканцу Теду Крузу, что при президенте США Джо Байдене не будут вводиться санкции, которые могли бы остановить российско-немецкий газопровод Северный поток-2. Об этом написало издание Politico со ссылкой на свои источники. (подробнее)

Читайте также статьи дня: 

"Мы вышли на тропу войны". Ахметову бросили вызов на $2 млн. Но он может потерять больше

Коллекторы в реестре: полноценно заработал антиколлекторский закон. Что нужно знать?

"Украина – прекрасное место для создания роботов". Поговорили с CEO Deus Robots

Экономика отсутствия. Почему дефицит стал главным препятствием для экономического роста

Спорт – не вне политики. 35 спортсменов, которые погибли на Майдане и на Донбассе

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 