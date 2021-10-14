Белый дом дал понять: при Байдене не будет санкций против Северного потока-2 – Politico

Белый дом дал понять сенатору-республиканцу Теду Крузу, что при президенте США Джо Байдене не будут вводиться санкции, которые могли бы остановить российско-немецкий газопровод Северный поток-2. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

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Круз в Конгрессе США блокирует назначения различных чиновников, требуя санкций против СП-2. Имеющие большинство демократы могут провести назначения, но для этого им требуется больше времени, отмечают журналисты.

По данным издания, сейчас из-за ультиматума Круза задерживаются голосования по семи послам – и сенатор может прибегать к такой практике в дальнейшем. Белый дом предпринял по крайней мере одну попытку неофициально связаться с Крузом, говорят два источника Politico.

По их данным, Круз разговаривал с Джейком Салливаном, советником Байдена по нацбезопасности. Их беседа прошла "плохо", утверждает источник.

Салливан спросил сенатора, будет ли он готов на уступки по кандидатурам, Круз ответил, что администрация Байдена по закону уполномочена налагать санкции, пишут журналисты. Однако, по словам источника, администрация Байдена ясно дала понять, что санкции не будут вводиться во время его президентства.

21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. После этого Украина заявила, что инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией о СП-2.

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Марк Сировой

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