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Три главных новости Украины и мира на 19:00 16 января

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 19:00
Три главных новости Украины и мира на 19:00 16 января - Фото

1. КУЛЕБА ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И США: ПЛАН КРЕМЛЯ НЕ СРАБОТАЛ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на недавних переговорах России и США в Женеве не сработал план РФ по разделению Запада. Также были отброшены ее требования о невключении Украины в НАТО. (подробнее)

2. МИНЦИФРЫ ЗАЯВИЛО О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ПРИЧАСТНОСТИ РФ К КИБЕРАТАКАМ. В министерстве предупредили, что Россия может "вбросить фейки" об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" персональных данных украинцев. (подробнее)

3. БОЙЦЫ ФБР СПАСЛИ ЗАЛОЖНИКОВ В СИНАГОГЕ В ТЕХАСЕ. Федеральное бюро расследований освободило заложников из синагоги в Техасе, подозреваемый захватчик убит. (подробнее)

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