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Три главные новости Украины и мира на 19:00 22 августа

22.08.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 22 августа - Фото

1. В КИЕВЕ СЕЛ БОРТ ИЗ АФГАНИСТАНА: СПАСЕНЫ 83 ЧЕЛОВЕКА. В Киев прилетел второй эвакуационный борт из столицы Афганистана, благодаря усилиям Министерства иностранных дел, Вооруженных сил и Главного управления разведки спасены 83 человека. Среди них 31 украинец. (подробнее)

2. КЛИЧКО ПОЖАЛОВАЛСЯ, ЧТО ЕГО НЕ ПУСТИЛИ ВСТРЕТИТЬ МЕРКЕЛЬ В АЭРОПОРТУ. В ОП ОТРЕАГИРОВАЛИ. Мэр Киева Виталий Кличко приехал в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сегодня посетит Украину с визитом. Но Кличко не пустили. (подробнее)

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗНАЛ ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ОБЕЩАЕТ ПОМИЛОВАНИЕ ДЕСЯТКАМ ОСУЖДЕННЫХ ВЕТЕРАНОВ. Президент заявил, что из-за пробелов в украинском законодательстве тысячи граждан, которые стали на защиту Украины на Донбассе, теперь сами нуждаются в защите – правовой. По его словам, сегодня "впервые за эти годы" активно обрабатывается вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. (подробнее)

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