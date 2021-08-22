"Украина своих не бросает". В Киеве сел борт из Афганистана: спасены 83 человека – видео
В Киев прилетел второй эвакуационный борт из столицы Афганистана, благодаря усилиям Министерства иностранных дел, Вооруженных сил и Главного управления разведки спасены 83 человека. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Среди эвакуированных – граждане Украине и журналисты.
"Особенно рад был видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", – написал Кулеба.
Министр напомнил, что именно об этой группе россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила: "Но мы сдержали обещание, потому что своих Украина не бросает".
Сейчас продолжается работа над следующим рейсом из Кабула.
Журналистка Марьяна Драч разместила в Twitter видео, на котором запечатлен момент прибытия самолета.
Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021
- 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". Власти решили, что передадут полномочия мирно, а боевикам якобы приказали не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством. Президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.
- 16 августа тысячи афганцев, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из них цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете. Тем же утром из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек.
- 17 августа выяснилось, что талибы заблокировали 12 украинцев на военной базе в Афганистане. МИД о них знает и говорит, что всего из страны хотят вылететь около 120 граждан Украины.
- 20 августа стало известно, что еще один рейс с украинскими гражданами пока не может вылететь из Кабула.
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