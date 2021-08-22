"Украина своих не бросает". В Киеве сел борт из Афганистана: спасены 83 человека – видео

В Киев прилетел второй эвакуационный борт из столицы Афганистана, благодаря усилиям Министерства иностранных дел, Вооруженных сил и Главного управления разведки спасены 83 человека. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Среди эвакуированных – граждане Украине и журналисты.

"Особенно рад был видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", – написал Кулеба.

Министр напомнил, что именно об этой группе россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила: "Но мы сдержали обещание, потому что своих Украина не бросает".

Сейчас продолжается работа над следующим рейсом из Кабула.

Журналистка Марьяна Драч разместила в Twitter видео, на котором запечатлен момент прибытия самолета.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". Власти решили, что передадут полномочия мирно, а боевикам якобы приказали не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством. Президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

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Владислав Сердюк

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