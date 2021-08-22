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"Украина своих не бросает". В Киеве сел борт из Афганистана: спасены 83 человека – видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 08:46
Дмитрий Кулеба с одним из 12 украинцев (Фото - Facebook - Дмитрий Кулеба)

В Киев прилетел второй эвакуационный борт из столицы Афганистана, благодаря усилиям Министерства иностранных дел, Вооруженных сил и Главного управления разведки спасены 83 человека. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. 

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Среди эвакуированных – граждане Украине и журналисты. 

"Особенно рад был видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой", – написал Кулеба.

Министр напомнил, что именно об этой группе россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила: "Но мы сдержали обещание, потому что своих Украина не бросает". 

Сейчас продолжается работа над следующим рейсом из Кабула.

Журналистка Марьяна Драч разместила в Twitter видео, на котором запечатлен момент прибытия самолета. 

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Владислав Сердюк
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эвакуация Афганистан дмитрий кулеба
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